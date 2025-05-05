Мошенники из Москвы и Канады обманули двоих пожилых жителей Казани

Идиот что бы сохранить 150 тысяч переел ещё 750 тыся! Адальш что бы не пропали 750 тыся надо 2 миллиона переести каком-то дяде? Где ум у людей?

Eduard

Мее тоже предлогали веруть 20000 евроя естественно на чек бы Во-первых такие деьги я не вкладывал,просто интересно ыло что дальше скажет "мила особа".Оказалось что бы получить 0.21 биткойна ,это гденто 20000 евро нжно перевести сначало 2000"жалких " евро.Естественно их послал!