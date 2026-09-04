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Курские новости

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ГИБДД Курска проверяет «покатушки» на окнах автомобиля

ГИБДД Курска проверяет «покатушки» на окнах автомобиля

Госавтоинспекция Курска начала проверку после видео, на котором трое молодых людей катаются на окнах движущегося автомобиля, не пропуская пешеходов.

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