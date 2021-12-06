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В Томске следователи регионального УМВД завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя дошкольного образовательного учреждения получавшего зарплату за «мертвых душ»

Следователями следственного отдела ОМВД России по Советскому району г. Томска завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра 1961 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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