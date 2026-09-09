Десант федеральных VIP ждут в Екатеринбурге на фестиваль молодежи — с ними больше 150 спикеров

В Екатеринбурге в дни Международного фестиваля молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября, ждут заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева, Марата Хуснуллина, а также членов федерального кабмина, губернаторов других регионов и других статусных гостей.