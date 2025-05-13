Тамбовчанину вынесен приговор за публичное оправдание тероризма

Суд вынес приговор 33-летнему жителю Тамбовской области за публичное оправдание терроризма. В одной из социальных сетей со своего аккаунта мужчина размещал комментарии, направленные на поддержку запрещенной в России проукраинской террористической организации и оправдание ее противоправной деятельности на территории РФ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.