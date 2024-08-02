Бен Аффлек взял ипотеку на 30 лет, чтобы быстрее разъехаться с Дженнифер Лопес

Звездный актер Голливуда Бен Аффлек принял не самое выгодное решение взять 30-летний ипотечный кредит – на это его толкнуло желание как можно скорее разъехаться с Дженнифер Лопес, пишет Daily Mail пишет .
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