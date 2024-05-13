Бывший менеджер «Зенита» назвал тренера, который мог бы сменить Сергея Семака

Он считает, что Моуринью мог бы приехать в Петербург Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини высказался о том, какой именно специалист мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых.
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