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Петербургский дневник

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Бывший менеджер «Зенита» назвал тренера, который мог бы сменить Сергея Семака

Он считает, что Моуринью мог бы приехать в Петербург Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини высказался о том, какой именно специалист мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых.

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