Молдаванин вернулся домой из-за границы и продолжает семейный бизнес

Цветы — его увлечение. Он построил карьеру в Великобритании, но желание заниматься тем, что ему нравится, и сохранить дело своей матери заставило его вернуться домой и развивать бизнес по выращиванию цветов.
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