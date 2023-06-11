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Благотворительный турнир по хоккею «Возрождение жизни» прошел в Мытищах

Благотворительный турнир по хоккею «Возрождение жизни» прошел в Мытищах

Благотворительный турнир по хоккею «Возрождение жизни» прошел в ледовом дворце «Арена Мытищи». В мероприятии приняли участие представители Мытищ, Люберец, Ивантеевки и Королева, в фойе спорткомплекса организовали пункт сбора гуманитарной помощи.

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