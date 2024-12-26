«РИА Новости»: боевики ВСУ расстреляли мать с ребёнком в Селидово — 1036-й день СВО

Следователи СК России будут расследовать обстоятельства расстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины с ребенком в Селидово Донецкой Народной Республики, сообщает 26 декабря Следственный комитет РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии