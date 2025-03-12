Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На учениях в Оманском заливе освободили судно от условных террористов

На учениях в Оманском заливе освободили судно от условных террористов

У берегов Ирана продолжаются международные военно-морские учения «Морской пояс безопасности - 2025». В этот раз экипажи российских, китайских и иранских кораблей отработали поиск, досмотр и освободили условно захваченное террористами судно, что стало ключевым эпизодом учений.

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