Скончался мэр Саянска в Иркутской области Олег Боровский

Официальный канал Мэра муниципального образования "город Саянск" Боровского Олега Валерьевича Ушел из жизни глава города Саянска в Иркутской области Олег Боровский, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии