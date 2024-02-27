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Скончался мэр Саянска в Иркутской области Олег Боровский

Скончался мэр Саянска в Иркутской области Олег Боровский

Официальный канал Мэра муниципального образования "город Саянск" Боровского Олега Валерьевича Ушел из жизни глава города Саянска в Иркутской области Олег Боровский, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

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