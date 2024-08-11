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В Мирном полным ходом идёт подготовка к строительству новой поликлиники

В Мирном полным ходом идёт подготовка к строительству новой поликлиники

В Мирном идут подготовительные работы к возведению новой поликлиники. Рассказываем, что известно. Мирном полным ходом идёт подготовка к строительству  новой поликлиники.

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