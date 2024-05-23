В Бишкеке состоится заседание руководителей спецслужб стран СНГ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в четверг, 23 мая, сообщил, что в Бишкеке в пятницу, 24 мая, пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников Содружества независимых государств (СНГ).
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