Ленинградская оборонительная операция 1941 года — это не просто история про голод и блокаду. Это, если смотреть без пафоса, история про то, как плохая подготовка, нехватка людей и отчаянные решения всё-таки сломали планы одной из лучших армий мира.
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