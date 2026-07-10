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Мировое обозрение

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Ленинградская оборонительная операция

Ленинградская оборонительная операция

Ленинградская оборонительная операция 1941 года — это не просто история про голод и блокаду. Это, если смотреть без пафоса, история про то, как плохая подготовка, нехватка людей и отчаянные решения всё-таки сломали планы одной из лучших армий мира.

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