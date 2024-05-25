Кого и почему не пустят в страны Шенгенского союза

При рассмотрении заявления на выдачу шенгенской визы в посольстве могут попросить предоставить дополнительные документы о наличии недвижимости в собственности, справку из банка о движении денег за полгода и дольше, уточнить социальный статус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии