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Кого и почему не пустят в страны Шенгенского союза

Кого и почему не пустят в страны Шенгенского союза

При рассмотрении заявления на выдачу шенгенской визы в посольстве могут попросить предоставить дополнительные документы о наличии недвижимости в собственности, справку из банка о движении денег за полгода и дольше, уточнить социальный статус.

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