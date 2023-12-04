Минобороны хочет не очень здоровых, почему Калви не отпускают из России, взлет биткоина и ставки на ФРС

Минобороны предложило ослабить ограничения по здоровью для военной службы. Это только усилит напряженность на рынке труда НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.