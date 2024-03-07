В России на четверть сократился спрос на вторичное жилье

На вторичном рынке жилья по итогам февраля 2024 года в среднем по России спрос снизился на четверть. Аналитики отметили уменьшение предложения на 7% за год, в то время как цены на жилье выросли на 13%, сообщает пресс-служба сервиса "Авито.
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