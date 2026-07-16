Генерал выступил с призывом после удара ВСУ по машине с главным инженером Запорожской АЭС

Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал создать буферную зону после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине с главным инженером Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александром Яковлевым.
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