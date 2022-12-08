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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине выполнили метание наступательных боевых гранат РГД-5

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине выполнили метание наступательных боевых гранат РГД-5

По условиям выполнения упражнения, гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу условного противника и укрытия в виде окопов расположенные на удалении 25 м.

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