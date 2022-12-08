Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине выполнили метание наступательных боевых гранат РГД-5

По условиям выполнения упражнения, гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу условного противника и укрытия в виде окопов расположенные на удалении 25 м.
Популярные статьи
- Сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию на 8 декабря 2022 г.)
- Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны
- Память погибших воинов почтили в День неизвестного солдата в Уссурийске
Свежие комментарии