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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков отразил 29 бросков «Вегаса» из 31 и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 29 играх в сезоне

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (3:2).  Победа стала для 25-летнего россиянина 17-й в 29 играх в текущем сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,52).

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