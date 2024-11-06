Юрий Подоляка: прорыв на ЧасовЯрском фронте, ВС РФ захватывают ключевые высоты

Юрий Подоляка – 6 ноября 2024. Российские войска активно продвигаются на ЧасовЯрском и Северо-Кураховском направлениях, занимая ключевые высоты и стратегические позиции, создавая угрозу окружения украинских сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии