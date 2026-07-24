Почему украинские спецслужбы пошли на беспрецедентный теракт в Монако и чем он обернётся для Киева? Кто на самом деле отдал приказ на подрыв «Северных потоков» — Украина или западные кураторы? Какую роль в диверсии на газопроводах сыграл офицер СБУ Сергей Кузнецов И может ли киевский режим самостоятельно планировать международные теракты без ведома Вашингтона и Лондона? Читать далее: https://govorit.