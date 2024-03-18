Самара может в этом году принять более двух миллионов туристов

Самара готовится к рекордному количеству туристов в 2024 году. По данным начальника отдела туризма департамента экономического развития, инвестиций и торговли горадминистрации Сергея Роммера, число посетителей может превысить отметку в 2 миллиона человек.
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