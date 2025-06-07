Российские войска уничтожили 4 украинских катера в Черном море

В акватории Черного моря российские силы ликвидировали четыре украинских безэкипажных катера. Также оперативная авиация и артиллерия нанесли удары по украинским позициям и иностранным наемникам, сбив 311 беспилотников, включая 140 за пределами зоны спецоперации.