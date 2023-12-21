С миру по нитке
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С миру по нитке

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Тропа смерти на Мачу Пикчу: прогулка по самой опасной дороге мира

Тропа смерти на Мачу Пикчу: прогулка по самой опасной дороге мира

C горы Уайна-Пикчу возможно открывается лучший вид на знаменитый город Мачу-Пикчу. Но попасть сюда может лишь настоящий смельчак: гора очень круто поднимается вверх, а ведущая к пику тропа размыта постоянными дождями и кое-где обрывается прямо в пропасть.

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