Тропа смерти на Мачу Пикчу: прогулка по самой опасной дороге мира

C горы Уайна-Пикчу возможно открывается лучший вид на знаменитый город Мачу-Пикчу. Но попасть сюда может лишь настоящий смельчак: гора очень круто поднимается вверх, а ведущая к пику тропа размыта постоянными дождями и кое-где обрывается прямо в пропасть.