В Рязанской области очистили 37 км берегов в рамках акции «Вода России»

Более 1100 добровольцев очистили 37 км берегов водоемов и собрали 97 кубометров мусора в рамках акции «Вода России», организованной в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
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