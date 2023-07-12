Дмитрий Менделеев. Public Domain В начале этого года президент Владимир Путин поставил перед правительством шесть ключевых задач.
Менделеевские разночтения. Демографический прогноз учёного был манипуляцией?
Комментарии
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59
"В начале этого года президент Владимир Путин поставил перед правительством шесть ключевых задач. Одна из важнейших — обеспечение народосбережения и повышение рождаемости". Все путем, от чурок уже нет проходу!
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12 час.
Владимир Алтайцев
Это лишь одна сторона вопроса. А вот ехидный вопрос- а почему женщины России рождают кое-как по одному ребёнку? Редко по 2 ребёнка. А уж трое детей это, наверное,одна семья на 10 тысяч семей. Вот где корень падения числа населения.
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12 час.
59
Замещение идет полным ходом! А то, что не рожают, такие условия и в голове все перевернулось. На Руси всегда было по многу детей. Да и нас было трое. У бабулек было 4 и 7 детей.
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11 час.
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