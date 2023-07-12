Менделеевские разночтения. Демографический прогноз учёного был манипуляцией?

59 "В начале этого года президент Владимир Путин поставил перед правительством шесть ключевых задач. Одна из важнейших — обеспечение народосбережения и повышение рождаемости". Все путем, от чурок уже нет проходу!

Владимир Алтайцев Это лишь одна сторона вопроса. А вот ехидный вопрос- а почему женщины России рождают кое-как по одному ребёнку? Редко по 2 ребёнка. А уж трое детей это, наверное,одна семья на 10 тысяч семей. Вот где корень падения числа населения.