ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Менделеевские разночтения. Демографический прогноз учёного был манипуляцией?

Менделеевские разночтения. Демографический прогноз учёного был манипуляцией?

Дмитрий Менделеев. Public Domain В начале этого года президент Владимир Путин поставил перед правительством шесть ключевых задач.

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Комментарии
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59
&quot;В начале этого года президент Владимир Путин поставил перед правительством шесть ключевых задач. Одна из важнейших — обеспечение народосбережения и повышение рождаемости&quot;.           Все путем, от чурок уже нет проходу!
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12 час.
Владимир Алтайцев
Это лишь одна сторона вопроса. А вот ехидный вопрос- а почему  женщины России рождают  кое-как по одному ребёнку? Редко по  2 ребёнка. А уж трое детей  это, наверное,одна семья  на  10  тысяч семей. Вот где  корень  падения  числа населения.
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12 час.
59
Замещение идет полным ходом! А то, что не рожают, такие условия и в голове все перевернулось. На Руси всегда было по многу детей. Да и нас было трое. У бабулек было 4 и 7 детей.
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11 час.

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