Метеозависимых туляков предупреждают о магнитных бурях в сентябре

В сентябре россиян ожидают магнитные бури, которые негативно влияют на самочувствие. Об этом ученые Международного исследовательского центра человеческого фактора (МИЦ ЧФ) "Стратегия" Ирина Гривцева и Денис Банченко рассказали "Известиям".