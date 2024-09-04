Метеозависимых туляков предупреждают о магнитных бурях в сентябре

В сентябре россиян ожидают магнитные бури, которые негативно влияют на самочувствие. Об этом ученые Международного исследовательского центра человеческого фактора (МИЦ ЧФ) "Стратегия" Ирина Гривцева и Денис Банченко рассказали "Известиям".
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