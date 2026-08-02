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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Лады» и «Торпедо» Бокун подпишет просмотровый контракт с «Динамо» Минск («БХ»)

30-летний защитник Даниил Бокун в ближайшее время может подписать просмотровый контракт с минским « Динамо », сообщает «Беларусь-Хоккей».

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