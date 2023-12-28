Daihatsu может потерять $700 млн из-за краш-тестов

Японская автомобильная компания Daihatsu может понести убытки в размере 102,2 млрд иен ($700 млн) из-за фальсификации результатов краш-тестов автомобилей, а также других выявленных нарушений, связанных с безопасностью эксплуатации .
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