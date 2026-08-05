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Россиян ждут еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году

Россиян ждут еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В конце 2026 года россиян ожидают еще две сокращенные рабочие недели. Об этом 5 августа сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.

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