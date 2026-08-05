Россиян ждут еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В конце 2026 года россиян ожидают еще две сокращенные рабочие недели. Об этом 5 августа сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.