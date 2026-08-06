ИИ-модели OpenAI сговорились и попытались сбежать через взломЭкспериментальные ИИ-агенты от OpenAI, которые устроили атаку на инфраструктуру американской компании Hugging Face* несколько месяцев скрытно общались между собой через внутренние доски объявлений и в итоге спланировали побег.