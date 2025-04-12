Битвы звездных прагматиков: чем отличается космическая гонка XXI века от соперничества 1960-х

Освоение космоса начиналось как борьба амбиций двух сверхдержав. СССР против США, социализм против капитализма: кто первым запустит искусственный спутник, первым отправит человека в космос, первым ступит на поверхность Луны? Об экономике этих затей тогда мало задумывались.