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Битвы звездных прагматиков: чем отличается космическая гонка XXI века от соперничества 1960-х

Битвы звездных прагматиков: чем отличается космическая гонка XXI века от соперничества 1960-х

Освоение космоса начиналось как борьба амбиций двух сверхдержав. СССР против США, социализм против капитализма: кто первым запустит искусственный спутник, первым отправит человека в космос, первым ступит на поверхность Луны? Об экономике этих затей тогда мало задумывались.

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Комментарии
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M T
Правильная статья! Пока диванные эксперты пророчат неудачи Старшипам и рассуждают о дороговизне освоения космоса, деловые и деятельные , осознавшие перспективы поистине, космических масштабов - реально осваивают орбиту и присматриваются к Луне. А Маск - и к Марсу. В 21-м веке остаться значимой державой без космоса - абсолютно нереально
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