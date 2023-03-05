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Джош Бартельштейн назначен генеральным директором «Санз»

«Финикс» нанял руководителя «Детройта» Джоша Бартельштейна в качестве нового генерального директора команды, сообщает ESPN.

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