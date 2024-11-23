В Крыму собрали около тысячи тонн орехов в этом году. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета республики по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин 23 ноября в комментарии телеканалу «Крым 24».
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