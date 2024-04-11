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Американское издание: Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink

Американское издание: Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink

Как сообщает американское издание Defence One, ссылаясь на помощника главы Пентагона Джона Пламба, оборонное ведомство США работает над тем, чтобы помешать военным из России воспользоваться системой спутниковой связи Starlink.

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