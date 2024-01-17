В свободной продаже найдены наркосодержащие БАДы

В России в Интернете можно купить биологически активные добавки к пище, которые содержат сильнодействующие или наркотические вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта, рассказали «Известиям» в Международной ассоциации «Антиконтрафакт».
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