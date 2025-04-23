FT: отмена визита Рубио и Уиткоффа в Лондон снижает важность встречи по Украине

Отмена поездки главы Госдепа США Марко Рубио и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа на переговоры с украинскими и европейскими представителями в Лондоне значительно снижает весомость данной встречи.
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