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В ОНФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым ПО для проверки купюр

В ОНФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым ПО для проверки купюр

Куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова предупредила, что телефонные мошенники используют новую схему обмана, предлагая гражданам проверить на подлинность купюры нового образца, выпущенные Центробанком.

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