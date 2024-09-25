В ЛНР заявили об ухудшении положения ВСУ на купянском направлении

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде участков на купянском направлении ухудшается в связи с перебоями поставок боеприпасов, а также нехваткой бойцов, сообщает РИА Новости.
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