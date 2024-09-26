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Военное обозрение

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Трамп: «Украины больше нет, это уже не Украина»

Трамп: «Украины больше нет, это уже не Украина»

Кандидат в президенты США считает, что разрушенные украинские города восстановить невозможно.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Укронацисты стремились, все что не зьим все понадкусывать. Жить на украине они не собирались. Земля украинская заказана Штатами, а не народ украинский. Этого народа там и нет уже. Кто успел, отбежали от украины подальше как могли. Вот зашлют несколько бедолаг пойманных не знающих как воевать, на периметр войны с РФ. А войну уже давно ведут прихвостни Штатов из других стран. А бедолаги для показа, вот мол украинцы воюют. И бежали украинцы подальше и навсегда- эти знали блюдолизы, что страна их должна быть выжженой землей. А укры эти считают себя уже гражданами других стран и никогда не вернуться сами, если их под дулом пистолета туда уже сейчас загоняют. Украинцы любые Западу не нужны, нигде, ни в одной стране. Одна Россия жалеет их, в семье не без урода, у нас так говорят. И не бросают никаких. И пленных и нацистов. Они люди. И это главное. Бог может решать судьбу всяких людей и наций. МЫ НЕТ.
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