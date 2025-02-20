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"Карлики" вышли из-под контроля: Лавров предупреждал - не послушали. "Пощёчина" Эрдогану вспыхнула в Одессе

"Карлики" вышли из-под контроля: Лавров предупреждал - не послушали. "Пощёчина" Эрдогану вспыхнула в Одессе

В Эр-Рияде не просто прошли переговоры между Россией и США, а переговоры, на которые не позвали ни Европу, ни Киев, ни, тем более, Турцию.

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Комментарии
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Eduard
Ядерной державе не надо никого боятся!
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