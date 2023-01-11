«Интер» 3-й год подряд выиграл в овертайме матч 1/8 финала Кубка Италии

«Интер» победил «Парму» (2:1 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Италии. Миланцы выиграли матч на этой стадии турнира в овертайме третий год подряд.
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