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«Интер» 3-й год подряд выиграл в овертайме матч 1/8 финала Кубка Италии

«Интер» победил «Парму» (2:1 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Италии. Миланцы выиграли матч на этой стадии турнира в овертайме третий год подряд.

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