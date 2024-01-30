На с/х ярмарках в Симферополе за выходные реализовали 38 тонн овощей и фруктов

На сельскохозяйственных ярмарках в Симферополе, на которых представлена продукция крымских товаропроизводителей, за минувшие выходные было реализовано более 38 тонн свежих овощей, фруктов, меда и других продуктов, сообщает администрация крымской столицы в своем официальном Telegram-канале.