На с/х ярмарках в Симферополе за выходные реализовали 38 тонн овощей и фруктов

На сельскохозяйственных ярмарках в Симферополе, на которых представлена продукция крымских товаропроизводителей, за минувшие выходные было реализовано более 38 тонн свежих овощей, фруктов, меда и других продуктов, сообщает администрация крымской столицы в своем официальном Telegram-канале.
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