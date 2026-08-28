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Армения: антироссийские планы в причудливой упаковке

Армения: антироссийские планы в причудливой упаковке

Армения в ближайшее время планирует подать заявку на членство в Европейском союзе, что якобы «необходимо для определения дальнейших шагов и сроков реформ перед референдумом о членстве в ЕС или ЕАЭС», сообщил премьер-министр Никол Пашинян, представляя 25 августа в парламенте программу работы правительства на 2026-2031 годы.

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