Армения: антироссийские планы в причудливой упаковке

Армения в ближайшее время планирует подать заявку на членство в Европейском союзе, что якобы «необходимо для определения дальнейших шагов и сроков реформ перед референдумом о членстве в ЕС или ЕАЭС», сообщил премьер-министр Никол Пашинян, представляя 25 августа в парламенте программу работы правительства на 2026-2031 годы.