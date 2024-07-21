На Украине переполох из-за американского сенатора

Дональд Трамп выбрал сенатора Джея Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США. Теперь в Киеве переполох, который каждый решает по-своему: Владимир Зеленский, например, хамством, а нардепы, наоборот, утешением.
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