House votes to fund government through Dec. 11, avert shutdown before midterms

Members of the U.S. House of Representatives voted Tuesday to approve short-term government funding through the midterm elections and into December.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым