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House votes to fund government through Dec. 11, avert shutdown before midterms

House votes to fund government through Dec. 11, avert shutdown before midterms

Members of the U.S. House of Representatives voted Tuesday to approve short-term government funding through the midterm elections and into December.

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