Путин напомнил о вступлении в силу закона о закупках товаров для школ и детсадов через маркетплейсы

Президент России Владимир Путин напомнил о вступлении в силу с 1 октября закона о возможности для школ и детсадов закупать товары «с полки отечественных маркетплейсов».
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