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"Понятия" по Сусаняну: 90-е прошли, а замашки остались?

"Понятия" по Сусаняну: 90-е прошли, а замашки остались?

Руководители 58 производственных предприятий, что арендуют помещения у Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА), после смены собственника на выходцев из 90-х и выдвинутого ими кабального договора аренды вынуждены просить помощи у Собянина.

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