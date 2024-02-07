"Понятия" по Сусаняну: 90-е прошли, а замашки остались?

Руководители 58 производственных предприятий, что арендуют помещения у Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА), после смены собственника на выходцев из 90-х и выдвинутого ими кабального договора аренды вынуждены просить помощи у Собянина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии